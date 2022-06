ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು; ಸ್ಪೀಕರ್‌ ಏಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?

India

ಮುಂಬೈ, ಜೂ.27: ಅನರ್ಹತೆ ನೋಟಿಸ್‌ಗೆ ಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಶಿವಸೇನೆಯ 16 ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಉಪ ಸ್ಪೀಕರ್ ನರಹರಿ ಝಿರ್ವಾಲ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜುಲೈ 12 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೋಮವಾರ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನುಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

The political crisis in Maharashtra has intensified on Monday as the Supreme Court has extended the time given by Deputy Speaker Narahari Zirwal to Shiv Sena's 16 rebel MLAs to submit a written response to the disqualification notice.