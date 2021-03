ವಿಡಿಯೋ; ಡಿಕ್ಕಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋಗಿ 35 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೂ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದ ರೈಲು

India

oi-Sumalatha N

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಮಾರ್ಚ್ 18: ದಿಢೀರನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪೂರ್ಣಗಿರಿ ಜನಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಸುಮಾರು 35 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ವರೆಗೂ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದ ಸಂಗತಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋದ ಸಂದರ್ಭ ಹೀಗಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 35 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ವರೆಗೂ ರೈಲು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು, ಹೊಟ್ಟು ಹಾಕಿ ರೈಲಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾರಿಗೂ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.

The Purnagiri Janshatabdi Express

travelling from Delhi to Tanakpur rolled back for almost 35 kilometer before it was stopped at Udham Singh Nagar’s Khatima station

on Wednesday.The train was stopped by putting soil and aggregates on the track between Banbasa and #Khatima pic.twitter.com/o8FN1bXSfh