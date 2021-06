ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಹೋಂ ವರ್ಕ್; ಮೋದಿಗೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ದೂರಿದ ಪುಟಾಣಿ

India

oi-Sumalatha N

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 01: ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ! ಈ ಸಣ್ಣ ಸೋಂಕು ನಮ್ಮಿಡೀ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದೊಡ್ಡವರದ್ದು ಒಂದು ಆತಂಕವಾದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೂ ಕೊರೊನಾ ಕರಿನೆರಳು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೋಂ ವರ್ಕ್‌ನಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡಿರುವ, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಆರು ವರ್ಷದ ಪುಟಾಣಿಯೊಬ್ಬಳು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

This cute,little 6-year-old #Kashmirigirl shares her “Maan ki Baat.”she complains to PM @narendramodi regarding long hours of the online classes and too much homework.

Last line is so cute”ab kya kre “😂

How Adorable she is!!❤️❤️😍😍 pic.twitter.com/Mpp4XXqMMQ