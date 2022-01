ಎಬಿಪಿ ನ್ಯೂಸ್-ಸಿ ವೋಟರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ; ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ?

India

ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಜನವರಿ 11: ಪರ್ವತಗಳ ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರಂದು ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಕದನದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ.

ಯುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹರೀಶ್ ರಾವತ್ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವೂ ರಣಾಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸತತ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುವವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 10ರ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತದಾರರ ಒಲವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಬಿಪಿ ನ್ಯೂಸ್-ಸಿ ವೋಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ 2022: ಎಬಿಪಿ ನ್ಯೂಸ್-ಸಿ ವೋಟರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಯೋಜಿತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸೀಟುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಎಬಿಪಿ ನ್ಯೂಸ್-ಸಿ ವೋಟರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಪೈಪೋಟಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 70 ಸದಸ್ಯರ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು 31ರಿಂದ 37 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 31ರಿಂದ 36 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

35 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಪಕ್ಷವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (ಎಎಪಿ) ಮತ್ತೊಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಕಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಚುನಾವಣಾ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಪ್ 2-4 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಟದಿದ್ದರೆ ಎಎಪಿ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಬಹುದು.

ನಾವು ಮತ ​​ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಸಿ ವೋಟರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2017ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಶೇ.46.5ರಷ್ಟು ಮತ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಶೇ.38.6ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶೇ.37.2ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು, ಇದು ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ 2017ರ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮತ ಹಂಚಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.

ಉತ್ತರಾಖಂಡ ವಿಧಾನಸಭೆಯು ಒಟ್ಟು 70 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 36 ಬಹುಮತದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್‌ ಆಗಿದೆ. ಈ 70 ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗರ್ವಾಲ್ (22 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು), ಮೈದಾನ/ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ/ತಾರೈ (28) ಮತ್ತು ಕುಮಾನ್ (20).

ಎಬಿಪಿ ನ್ಯೂಸ್-ಸಿ ವೋಟರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಪ್ರದೇಶವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕುಮಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 11-7 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5-9 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಗರ್ವಾಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮತದಾರರು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಭರವಸೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 16-20 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 9-15 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

ತಾರೈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ 7-11 ಸ್ಥಾನಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 7-13 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಪೈಪೋಟಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು 1-3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.

2017ರ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, 57 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿಯು 11 ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿತ್ತು. 2001ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವು ನಿರ್ವಹಿಸದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 23, 2022ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

English summary

Uttarakhand ABP News-CVoter Opinion Poll: According to the Opinion Poll, BJP and Congress seem to be in a neck to neck fight for the upcoming elections.