ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಮೊದಲ ಬಸ್ ಚಾಲಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಶರ್ಮಾ

ಲಕ್ನೋ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 23: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡ 26 ಮಹಿಳಾ ಚಾಲಕರ ಪೈಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ಅತಿಯಾದ ಕುಡಿತದ ಕಾರಣದಿಂದ ತನ್ನ ಪತಿ ತನ್ನ ಮದುವೆಯ ಮುಂಚೆಯೇ ನಿಧನರಾದರು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಏಕೈಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಪಿ ಕೋವಿಡ್: ಸಿಎಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆ- ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ

ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮರಣದ ನಂತರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲಿತ್ತು. ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದೆ. ನನಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ ನಂತರ, ನಾನು ಚಾಲಕನಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳಿದೆ. ನಂತರ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನಂತಹ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

ಮಹಿಳಾ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಬಸ್‌ ಚಾಲಕರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. 2020ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್‌ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಮಹಿಳಾ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ನಾನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ತುಂಬಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

Among the 26 women drivers recruited by the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation, Priyanka Sharma has braved countless struggles to become the first government bus driver in the state.