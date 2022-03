ಭಾರತ- ರಷ್ಯಾ ಮಾತುಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಯುಎಸ್ಎಗೇಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ

India

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಮಾರ್ಚ್ 31: ರಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸೆರ್ಗೆಯ್ ಲಾವ್ರೊವ್ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕಿಡಿಕಾರಿವೆ. ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ರಷ್ಯಾದ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಭಾರತವನ್ನು ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೀಕಿಸಿವೆ.

"ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಬಣದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಯ, ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು, ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಾರದು. ," ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಿನಾ ರೈಮಂಡೊ ಬುಧವಾರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವರದಿಗಳನ್ನು "ಆಳವಾಗಿ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ" ಎಂದು ಕರೆದರು, ಆದರೆ ಅವರು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೇರಿಸಿದರು.

ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿರುವುದು ಏಕೆ ರಷ್ಯಾ ಸಚಿವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿ?

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಂತ್ರಿ ಡಾನ್ ಟೆಹಾನ್, "ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು" ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಕ್ವಾಡ್‌ನ ಸಹ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಯುಎಸ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳ ಗುಂಪು. ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿದಾರನಾಗಿದ್ದು, ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅಗ್ಗದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ.

ಭಾರತವು ಕದನ ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರದ ಕರೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕೋದಿಂದ ವೀಟೋ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಕರಡು ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರವಿತ್ತು. ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮೂಲದ ಕ್ರಾಸ್-ಬಾರ್ಡರ್ ಪಾವತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಏಳು ರಷ್ಯಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ವಿಫ್ಟ್‌ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ರೂಪಾಯಿ-ರೂಬಲ್-ಡಿನೋಮಿನೇಟೆಡ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಭಾರತ ತೂಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದ ಯೋಜನೆಯು ದೇಶದ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಸ್‌ಪಿಎಫ್‌ಎಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರೂಪಾಯಿ-ರೂಬಲ್-ಡಿನೋಮಿನೇಟೆಡ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಮಾಸ್ಕೋದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತು ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಮ-ನೆಲದ ಸ್ಥಾನವು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಹೊಸ ನಡೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು 2019 ರಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಲಾವ್ರೊವ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಫ್ಯೂಮಿಯೊ ಕಿಶಿಡಾ ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಮಾರಿಸನ್ ಅವರು ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬುಧವಾರದಂದು, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿ ಬ್ಲಿಂಕೆನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹವರ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ "ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಮಾನವೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ" ಕುರಿತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಕರೆ ಮಾಡಿದರು.

ಚೀನಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ರಷ್ಯಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಘರ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯಗಳು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸಂಬಂಧವು ಶೀತಲ ಸಮರದ ಹಿಂದಿನದು ಮತ್ತು ದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶವನ್ನು ಯುಎಸ್ ಕಕ್ಷೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

