Budget 2023: ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ತಿಳಿಯಿರಿ

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 2023: ಇಡೀ ದೇಶವು ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್‌ನ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ್ದು. ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2023-24 ರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

The budget making process is mostly related to bureaucrats who present their views to shape the fiscal record for the country. Know about the key figures behind Union Budget 2023-24