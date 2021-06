5W-1H: ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ 3ನೇ ಅಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಸುದ್ದಿ!

India

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 18: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗಿನ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೊವಿಡ್-19 ಸೋಂಕಿನ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಯಟರ್ಸ್ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು, 2ನೇ ಅಲೆಗಿಂತ ಬೇಗ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಮುಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕೊವಿಡ್-19 ಸೋಂಕಿನ ಭೀತಿ ಮರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 3-17ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 40 ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು, ವೈದ್ಯರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದೇಶಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಕೂಡಾ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದದ್ರು. ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, "ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ," ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A third wave of covid likely to hit India by October, and although it will be better controlled than the latest outbreak, the pandemic will remain a public health threat for at least another year, according to a Reuters poll of medical experts.