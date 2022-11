ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ಜೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ: ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಸುಕೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌

India

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 8: ತಮ್ಮ ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಆಪ್‌ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೈಲು ಪಾಲಾದ ಬಂಧಿತ ಸುಕೇಶ್‌ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಅವರು ಇದೀಗ ಹೊಸದೊಂದು ಗುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ವಂಚಕ ಸುಕೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ದಿಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ವಿಕೆ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಕೇಶ್ ನವೆಂಬರ್ 7ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ. ಇಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ? ಈಗ ಯಾಕೆ? ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆನ್ನುವ ಅನುಮಾನಗಳು ಮೂಡಿವೆ.

ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, "ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೈನ್ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಜೈನ್ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಇದು ತುಂಬಾ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Sukesh Chandrashekhar in jail wrote another letter saying that there is too much personal information about Kejriwal and Jain.