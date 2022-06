ಅಗ್ನಿಪಥ್‌ ಯೋಜನೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ: ದೋವಲ್‌

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ. 21: ಅಗ್ನಿಪಥ್ ನೇಮಕಾತಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಡುವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಅವರು ಯೋಜನೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೂ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್‌ಐಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ 'ಅಗ್ನಿವೀರ್' ಸೈನಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ನಿಯೋಜಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಸ್ಎ ದೋವಲ್ ಇತ್ತೀಚಿನವರು. ಈ ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಸೇನಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲ, ನಿಜವಾದವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಅನುಭವಿಗಳು ನಿಜವಾದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈಗ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಪಖ್ಯಾತಿಗೊಳಿಸಲು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಬಯಸುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದ ಅಗ್ನಿವೀರರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಗ್ನಿವೀರರ ವಯಸ್ಸು ಸೇವೆ ನಂತರ 25- 26 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಜನರು ಒಂದು ಜೀವನ ಎರಡು ವೃತ್ತಿಗಳು ಈಗ ಮೂರು ವೃತ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿವೀರರರ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್‌ನಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು ನಿವೃತ್ತರಾದಾಗ, ಭಾರತವು 5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅವರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ಬೇಕಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಂತರ ಮೂರು ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ದೋವಲ್, ಇನ್ನು ಮಂಡಿಯೂರುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ದಶಕಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸೇನಾ ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಚಿವರ ಸಮಿತಿಗಳು ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಹ ತೆರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯಂತಹ ನಾಯಕ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲರು ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Amidst nationwide protests against the Agnipath recruitment plan, national security adviser Ajit Doval said on Tuesday that there is no question of withdrawing the scheme.