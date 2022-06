ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನು?

India

oi-Naveenkumar N

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 13: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಗೋಧಿ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಆಹಾರ ಕೊರತೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಭಾರತ ಗೋಧಿ ರಫ್ತು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೂ ನಿಷೇಧ ಹೇರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಆಹಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ. ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು. ಎಣ್ಣೆ, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಬಾವ ಅಷ್ಟಾಗಿ ತಟ್ಟದಿದ್ದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಸಕ್ಕರೆ ರಫ್ತು ಅನುಮತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಹ್ವಾನ

ಗೋಧಿ ನಂತರ, ಸಕ್ಕರೆ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಮಿತಿ ಹೇರಿತ್ತು. ಭಾರತದ ನಡೆಗೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದವು. ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೂ ನಿಷೇಧ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಕಂಗಾಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಧಾಂಶು ಪಾಂಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

1.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಗೋಧಿ ರಫ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ಅನುಮತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ

Last month, the Government of India imposed a ban on wheat exports. Officials have clarified that the ban on rice exports has been rumors for several days now.