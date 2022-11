ಕುನೊ: ಮೊದಲ ಬೇಟೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಮೀಬಿಯಾ ಚೀತಾ

India

oi-Punith BU

ಭೋಪಾಲ್‌, ನವೆಂಬರ್‌ 7: ನಮೀಬಿಯಾದಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕುನೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎಂಟು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಚಿರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಚಿರತೆಗಳು ಮಚ್ಚೆಯುಳ್ಳ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದವು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ನಂತರ ಇದು ಅವುಗಳ ಮೊದಲ ಬೇಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ಫ್ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಟನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಚಿರತೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಿಂದ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ದೊಡ್ಡ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಜೋಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚೀತಾಗಳಿಗೆ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ, ಬೇಟೆಯ ಪ್ರಭೇದವಿಲ್ಲ

ನಿನ್ನೆ ಚಿರತೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿವೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಕಡ್ಡಾಯ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ನ ನಂತರ ಕುನೋ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು 2 ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತರವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಚಿರತೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿವೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎರಡು ಕಾಡು ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಕಿರು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸೋಂಕಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರು ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಮ್ಮೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚಿರತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

Breaking: ಚಿರತೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ 9 ಸದಸ್ಯರ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸ್ಥಾಪನೆ

ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಚೀತಾದ ಭಾಗವಾಗಿ ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಚಿರತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಳಿವಿನ ಏಳು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದವು.

English summary

Two of the eight African Cheetahs released in Madhya Pradesh's Kuno National Park in mid-September started hunting for the first time within 24 hours of being released into a large enclosure, the report said.