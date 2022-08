India

oi-Sunitha B

ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪೋಸ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಖಲಿ ದಿಢೀರ್ ಅಳುವ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಸ್ತಿಪಟು ಖಲಿಯ ಮೈಕಟ್ಟು ನೋಡದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮೃದು ಮನಸ್ಸು ಇದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಮಾರ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಯ್ತು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ವೃತ್ತಿಪರ ಕುಸ್ತಿಪಟು ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಖಲಿ (ದಲಿಪ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಣಾ ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ವೃತ್ತಿಪರ ಕುಸ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಾದ WWE ಅಥವಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಖಲಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಗೆ ನಗು ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇನಾಯಿತೋ ಕಳುತ್ತಾ ಹೋಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಖಲಿ WWE ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಡರ್‌ಟೇಕರ್, ಮಾರ್ಕ್ ಹೆನ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕುಸ್ತಿಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿರ್ಮೌರ್‌ನ ಧೀರಿನಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಬೃಹತ್ 7 ಅಡಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನೊಳಗೆ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ.

English summary

Fans are surprised to see the video of The Great Khali suddenly crying while posing happily in front of the camera.