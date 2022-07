ನೂಪೂರ್‌ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಕರಣ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ತರಾಟೆ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಜು.1: ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಪೈಗಂಬರ್‌ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ನೂಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೆಂಡಕಾರಿದ್ದು, ಶರ್ಮಾ ಇಡೀ ದೇಶದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದಿತಲ್ಲದೆ ಅವರ ಪ್ರಕರಣ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ತರಾಟೆ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್‌ ಅವರು, ನೀವು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾದಾಗ ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶರ್ಮಾ ಅವರ ವಕೀಲ ಮಣಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಶರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅದಕ್ಕೆ ಗರಂ ಆದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರು, "ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಯಿ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಟಿವಿ ಚರ್ಚೆ ಏನು? ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಷಯವನ್ನು ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು? ಅವರು ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ಏನೀಗಾ? ಆಕೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಬಲ ಇದೆ ಎಂದು ದೇಶದ ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವವಿಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೂಪೂರ್‌ ಪರ ವಕೀಲರು ನೂಪೂರ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಷ್ಟೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾರ್ಯಮೂರ್ತಿ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಕರಣ ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕರ ವಿರುದ್ಧ ಇರಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

