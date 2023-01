ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಂಗಲ್ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಚಿಹ್ನೆ ಮಾಯಾ, ಆಕ್ರೋಶ

India

oi-Punith BU

ಚೆನ್ನೈ, ಜನವರಿ 10: ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆರ್‌ಎನ್‌ ರವಿ ಹೊರನಡೆದ ವಿವಾದ ಇನ್ನೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ಪೊಂಗಲ್ ಆಚರಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಹ್ನೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಿಐಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರವಿ ಅವರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಗವರ್ನರ್ ಬದಲಿಗೆ ತಮಿಳಗ ಗವರ್ನರ್ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಟೀಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿರುವ ರವಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿಗಿಂತ ತಮಿಳಗಂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಹೆಸರು ಎಂದು ಸಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.

2022 ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು (ತಮಿಳು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನ) ಚಹಾ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರವಿ ಅವರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಗವರ್ನರ್ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಹಾಕಿರುವುದು ಈಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನ ಆಂಡಾಳ್ ದೇವಾಲಯದ ಗೋಪುರ (ಗೋಪುರ) ಎಂಬ ರಾಜ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.

ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಗವರ್ನರ್ ರವಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರವಿ ಅವರು ಜನವರಿ 12ರಂದು ಪೊಂಗಲ್ ಆಚರಿಸಲು ಗಣ್ಯರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುರೈನ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಲೇಖಕ ಸು ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಅವರು ರಾಜಭವನದಿಂದ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ 2022 ಮತ್ತು 2023ರ ಆಮಂತ್ರಣಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗವರ್ನರ್ ರವಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಹೆಸರು ಚಿಹ್ನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸವನ್ನು (ರಾಜಭವನ) ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ? ಎಂದು ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಎಚ್‌ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಸಚಿವರಾಗಿ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕಚೇರಿಯು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಲಾಂಛನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿತು. ಪೊಂಗಲ್ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರದ ವಿಷಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೊರೆಯುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The controversy of Governor RN Ravi walking out of the Tamil Nadu Legislative Assembly has not subsided in Tamil Nadu. Meanwhile, the governor has sparked another controversy by using the central government symbol instead of the state government symbol in the invitation letters sent to the Pongal celebrations at the Raj Bhavan.