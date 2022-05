ಅಪರೂಪದ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ಟ್ರೋಲ್

India

ಪುದುಚೇರಿ ಮಾಜಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ಅವರು ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಶಾರ್ಕ್ ವೊಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹಿಡಿಯುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾರ್ಕ್ ಚಾಪರ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೊ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 2017 ರ '5 ಹೆಡೆಡ್ ಶಾರ್ಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್' ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆಕೆಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಹಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೂಡ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

"ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಮೇಡಮ್! ನೀವು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಐಎಎಸ್/ಐಪಿಎಸ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಐಕ್ಯೂ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಲು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ "ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, 'ಐಪಿಎಸ್, ಗವರ್ನರ್, ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ, ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಕ್ಯೂ / ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರು' ಎಂಬ ನನ್ನ ಗ್ರಹಿಕೆ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಅವರು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪದವೀಧರರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಈಗ ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ"ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

"ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯಾಗ್ರಫಿಕ್ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿಸಿದೆ" ಎಂದು Ms ಬೇಡಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜುಬೇರ್ ಕೂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಟುವಾದ ಟೀಕೆಗಳ ನಂತರ, Ms ಬೇಡಿ ಅದೇ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತನ್ನ ಟ್ವಿಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ.

ಜನವರಿ 2020 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ "ಓಂ" ಜಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

