ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿ ನೋಡಿ, ಕೊಲೆಗಾರರಾಗಿ ಅಲ್ಲ: ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಅಪರಾಧಿ

ಚೆನ್ನೈ, ನವೆಂಬರ್‌ 13: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆರು ಅಪರಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಆರ್‌ಪಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅಥವಾ ಕೊಲೆಗಾರರ ​​ಬದಲಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳೆಂದು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧುರೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅಥವಾ ಕೊಲೆಗಾರರ ​​ಬದಲಿಗೆ ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯು ಯಾರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸಮಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಜೀವ್ ಹತ್ಯೆ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ: ಕಳೆದ 31 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?

ನಳಿನಿ ಮತ್ತು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಜೈಲಿನ ಸಹ ಅಪರಾಧಿ ಎಜಿ ಪೆರಾರಿವಾಲನ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಏಳು ಅಪರಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ಎಜಿ ಪೆರಾರಿವಾಲನ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮೇ 18 ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಸಂವಿಧಾನದ 142ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಇತರ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

English summary

RP Ravichandran, one of the six convicts acquitted in former prime minister Rajiv Gandhi's assassination case, has said that people of north India should see themselves as victims instead of terrorists or murderers.