ಇಸ್ರೋ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಸ್ ಸೋಮನಾಥ್ ನೇಮಕ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 12: ರಾಕೆಟ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಸ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಇಸ್ರೋ) ನೂತನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೆ ಶಿವನ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವನ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಜನವರಿ 14,2022 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಎಸ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರು ಜನವರಿ 2018 ರಿಂದ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದ (VSSC) ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ( IISc) ನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೋಮನಾಥ್, 1985 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ)ಗೆ ಸೇರಿದರು ಮತ್ತು ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ (PSLV) ಮತ್ತು ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ (GSLG) ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.



ಜೂನ್ 2015 ರಲ್ಲಿ, ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರು ಇಸ್ರೋದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ (LPSC), ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು.

ಕೊಲ್ಲಂನ TKM ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದರು, ಅವರು 1985 ರಲ್ಲಿ VSSC ಗೆ ಸೇರಿದರು. ಅವರು ಜೂನ್ 2010 ರಿಂದ 2014 ರವರೆಗೆ GSLV Mk-III ನ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು VSSC ಯಲ್ಲಿನ 'ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್' ಘಟಕದ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 2014 ರವರೆಗೆ VSSC ಯಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಎಂಟಿಟಿ' ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು.

ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರು ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್, ಮೆಕಾನಿಸಸ್, ಪೈರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಏಕೀಕರಣ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು PSLV ಅನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಟಲೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಲಾಂಚರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ GSLV ಯ ಮೂರು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು LPSC ಯಿಂದ ಅರಿತುಕೊಂಡ ದ್ರವ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ PSLV ಯ ಹನ್ನೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. LPSC ಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಯಶಸ್ವಿ ಉಪಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಸೆಮಿ-ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್‌ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ರ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ಥ್ರೊಟಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು GSAT-9 ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾರಾಟವು ಕೆಲವು ಸಾಧನೆಗಳಾಗಿವೆ.

