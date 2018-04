ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೇ ಪಂಚುಕೊಟ್ಟ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಈಕೆ!

ರೋಹ್ಟಕ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 7 : ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೇ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪಂಚುಕೊಟ್ಟ ಘಟನೆ ಹರ್ಯಾಣದ ರೋಹ್ಟಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಮಗಳಿರಬೇಕು ಮನೆಗೆ, ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿಗೀಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೋ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡು!

ಕರಾಟೆ ಪಟುವೂ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಹುಡುಗಿ, ತನಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಶೇರ್ಡ್ ಆಟೋನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ವೊಬ್ಬ ಆಕೆಯ ಬಳಿ ಸ್ನೇಹ ಬಯಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಆಕೆಯ ಬಳಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ.

#Rohtak girl repeatedly slaps traffic policeman after he harassed her by asking for friendship & her number, during a ride in a shared auto. Girl was returning from Karate classes when incident took place. Police says traffic policeman has been suspended & probe is on. #Haryana pic.twitter.com/5AxSVrbrHV