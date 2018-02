ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪತ್ನಿ ಜಶೋದಾಬೆನ್ ಕಾರು ಅಪಘಾತ

ಚಿತ್ತೋರಗಢ, ಫೆಬ್ರವರಿ 07: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬರಾನ್ ನಿಂದ ಗುಜರಾತಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪತ್ನಿ ಜಶೋದಾಬೆನ್ ಅವರ ಕಾರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಘಟನೆ ಇಂದು(ಫೆ.7) ನಡೆದಿದೆ.

ಅಪಘಾತದಿಂದ ಜಶೋದಾಬೆನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ತೋರಗಢ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜಶೋದಾಬೆನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿ ವಸಂತ್ ಬೆನ್ ಎಂಬುವವರು ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. . ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಶೋದಾಬೆನ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

The car in which PM Modi's wife, Jashodaben was travelling met with an accident on highway in Rajasthan's Chittorgarh. Her condition is fine, she was taken to the hospital for medical check up. pic.twitter.com/MtswTT1pUH