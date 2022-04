ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತಲುಪಿಸಲಿದೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ

India

ಬೆಂಗಳೂರು, ಏಪ್ರಿಲ್ 08; ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಹೊಸ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಸೇವೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿವೆ. ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಾದ ಅಶ್ವಿನ್ ವೈಷ್ಣವ್ ಈ ಕುರಿತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜನರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್‌ ತಲುಪಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ (ಜೆಪಿಪಿ) ಎಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಿವೆ.

ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ತಲುಪಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ಸೂರತ್, ವಾರಣಾಸಿ ನಡುವೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೆಪಿಪಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದು, ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವುದು, ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವುದುನ್ನು ಎರಡು ಇಲಾಖೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿವೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ; ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಉಳಿದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸಹ ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ರೈಲುಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರೈಲುಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ವಾಹನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರೈಲು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಔಷಧಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣ, ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಲಾಭವನ್ನು ಸಹಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸೇವೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

