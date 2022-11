ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ 3 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬರ ವಜಾ: ವರದಿ

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್‌ 23: ಕಳೆದ 16 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದ ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ 139 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 38 ಮಂದಿಯನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ದರ್ಜೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬುಧವಾರ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚದೊಂದಿಗೆ ಸಿಬಿಐಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವರು (ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್) ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ವಜಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಜುಲೈ 2021ರಿಂದ ರೈಲ್ವೇಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ 56(ಜೆ) ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ ನಂತರ ವಜಾಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಸಾಧನೆ ಮಾಡದವರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಜುಲೈ 2021ರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ವಿಆರ್‌ಎಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾದವರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ (ವಿಆರ್‌ಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ವೇತನವನ್ನು ಸೇವೆಯ ಉಳಿದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ ನಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಸಿಎಸ್‌ (ಪಿಂಚಣಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1972 ರಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಎಫ್‌ಆರ್‌ 56(ಜೆ), ಎಫ್‌ಆರ್‌ 56(l) ಅಥವಾ ನಿಯಮ 48 (1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಎಸ್‌ (ಪಿಂಚಣಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1972 ರ )(ಬಿ) ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, 139 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ವಿಆರ್‌ಎಸ್‌ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಇವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Officials said that in the last 16 months, the railway department has expelled one non-performing or corrupt officer every three days.