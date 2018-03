'ನಮೋ ಆ್ಯಪ್' ದತ್ತಾಂಶ ಸೋರಿಕೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಟೀಕೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 26: ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್, ನಮೋ ಆ್ಯಪ್ ನಿಂದ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ದತ್ತಾಂಶ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಎಂದಿದೆ.

ನಮೋ ಆಪ್ ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂದ ರಮ್ಯಾ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿದ ಟ್ವಿಟ್ಟಿಗರು

ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಭಾನುವಾರ ಟ್ಟೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, "ಹಾಯ್! ನನ್ನ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ನಾನು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಗೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಟ್ಟೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Hi! My name is Narendra Modi. I am India's Prime Minister. When you sign up for my official App, I give all your data to my friends in American companies.



Ps. Thanks mainstream media, you're doing a great job of burying this critical story, as always.https://t.co/IZYzkuH1ZH