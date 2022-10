ಪಂಜಾಬ್ ಟು ದೆಹಲಿ: ನೆಚ್ಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಭೇಟಿಗೆ ಬಾಲಕನ 250 ಕಿ.ಮೀ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ

India

ದೆಹಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8: ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ರೇಜ್ ನಿಂದಾಗಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಪಂಜಾಬ್ ನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಹಠಾತ್ತನೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಬಾಲಕ ಕೊನೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವ ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

An incident has come to light where a 8th class boy traveled 250 kilometers from Punjab to Delhi on a cycle to meet his favorite YouTuber.