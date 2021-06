ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆ; ಮೋದಿ ಶ್ಲಾಘನೆ

India

oi-Sumalatha N

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 21: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತ್ರ" ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಮೋದಿ, "ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದು ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದ ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ, ವೆಲ್‌ ಡನ್ ಇಂಡಿಯಾ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲಸಿಕೆ ಕುರಿತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ, ಅಂದರೆ ಸೋಮವಾರ 70 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಡೋಸ್‌ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಜನವರಿ 16ರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಈವರೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಲಸಿಕೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 28.7 ಕೋಟಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು 42,65,157 ಡೋಸ್‌ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿದ ದಿನವಾಗಿತ್ತು.

Today’s record-breaking vaccination numbers are gladdening. The vaccine remains our strongest weapon to fight COVID-19. Congratulations to those who got vaccinated and kudos to all the front-line warriors working hard to ensure so many citizens got the vaccine.



Well done India!