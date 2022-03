ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜನರಿಗೆ 'ಸ್ಲೋ ಡೆತ್‌': ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಸಿಪಿಐಎಂ ಆಕ್ರೋಶ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 29: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆಯು ಕಳೆದ ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ದಿನಗಳ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಬೆಲೆಯು ನೂರರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಈ ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್‌ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ (ಸಿಪಿಐಎಂ) ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಮಂಗಳವಾರ ಸರಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರವು ಈ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮರಣಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಐಎಂ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ.

Modi govt making sure that there’s no sense of relief having survived the Covid pandemic.

Condemning people to a tortuous slow death.

At least now scrap central cess/surcharges on petro products & reduce prices. pic.twitter.com/N8SXb2jVZq