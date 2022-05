75 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಸಹೋದರನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಪಾಕ್ ಮಹಿಳೆ!

India

oi-Rajesha MB

ಕರಾಚಿ, ಮೇ 19 : ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಹಿಳೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 75 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಸಹೋದರನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 1947ರಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯಾದ ವೇಳೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಮಹಿಳೆ ಸಿಖ್‌ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರೂ ಬೆಳದಿದ್ದೂ ಮಾತ್ರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ. 1947ರ ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಶವದ ಮುಂದೆ ಅಳುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದರು.

ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿ ಮರುಗಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಹಾ ರಾಖಿ ಎಂಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಂಪತಿಗಳು ಆಕೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಎಂದು ಡಾನ್ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಅನಾರೋಗ್ಯ ತಂದೆಯಿಂದ ದತ್ತು; ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಶವದ ಮುಂದೆ ಅಳುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ಅವರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ತಂದೆಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ದಂಪತಿ ದತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಗುವಿನಂತೆ ಸಾಕಿದ್ದರು. ಮಗುವಿಗೆ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಬೀಬಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ದೇಶ ಇಬ್ಬಾಗವಾದ ನಂತರ ಇಕ್ಬಾಲ್‌ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಶೇಖುಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾರಿಕ ಟಿಯಾನ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

One of the biggest advantages of Kartarpur Corridor has been that long separated siblings from 1947 have been able to meet each other.

Just watched a video of a Indian brother and his Pakistani sister meeting in Kartarpur.

Makes the eyes well up. pic.twitter.com/AY4ZAUQ2yG