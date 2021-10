India

oi-Nayana Bj

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 02: ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್​​ಆ್ಯಪ್​ ಕುರಿತಾಗಿ ಖಾತೆ ಬೆಂಬಲ (105), ನಿಷೇಧ ಮನವಿ (222), ಇತರ ಬೆಂಬಲ (34), ಉತ್ಪನ್ನ ಬೆಂಬಲ (42) ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ (17) ಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ 420 ಬಳಕೆದಾರರ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನುಸರಣೆ ಡೇಟಾ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 421 ವರದಿಗಳ ಪೈಕಿ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ 41 ಖಾತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಈ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ

ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಸುಮಾರು 420 ಕುಂದುಕೊರತೆಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಖಾತೆಯನ್ನು +91 ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 20,70,000 ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅಥವಾ ಧೀರ್ಘ ಸಂದೇಶಗಳ ಅನಧಿಕೃತ ಬಳಕೆಎಂಬ ವಿಚಾರದ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಈ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಬಳಕೆದಾರನಿಗೆ ಇಲ್ಲವಾದರೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಜೂನ್ 16ರಿಂದ ಜುಲೈ 31ರವರೆಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದುರುಪಯೋಗ ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ದೂರು ಸ್ವೀಕಾರದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಾಸರಿ 80 ಲಕ್ಷ ಖಾತೆಯನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಮೊದಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ 46 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಶಲಕ್ಷ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಜೂನ್ 16 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 31 ರ ನಡುವೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ದೂರುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ WhatsApp ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಖಾತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. WhatsApp ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಅಸಹಜವಾದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಖಾತೆಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈ ರೀತಿಯ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅಥವಾ ಧೀರ್ಘ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 95 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವಕ್ತಾರ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ-ಸುರಕ್ಷತಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೂರುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ಖಾತೆಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಅಸಹಜವಾದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸುಧಾರಿತ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಮೊದಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ 46 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಶಲಕ್ಷ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಜೂನ್ 16 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 31 ರ ನಡುವೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಿದ್ದು, ಇನ್ನು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ನವೆಂಬರ್​ 1 ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್​ 4.0.3 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್​ 9 ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯ ಫೋನ್​ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸದ ಕೆಲವೊಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

Over 20 lakh Indian accounts were banned by WhatsApp, while 420 grievance reports were received by the messaging platform in August, according to its compliance report.