ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಪವನ್‌ ಖೇರಾ ಆರೋಪ

ಮೂವರು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಶಾಸಕರಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ತಡೆದು, ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನದಿಂದ 49 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ನಗದು ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂವರು ಶಾಸಕರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದೆ.

ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರದ್ಧ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿತು ಇದು "ಆಪರೇಷನ್ ಕೀಚಡ್‌" (ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಚ್ಚೆ) ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಹಣದ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಶಾಸಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಅಮಾನತು

"ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಇದು ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಅಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಕೀಚಡ್" ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಪವನ್ ಖೇರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಶಾಸಕರ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸುವ ವೇಳೆ ಪವನ್‌ ಖೇರಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಸಕ ಇರ್ಫಾನ್ ಅನ್ಸಾರಿ, ಖಿಜ್ರಿ ಶಾಸಕ ರಾಜೇಶ್ ಕಚ್ಚಪ್ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಬೀರಾ ಶಾಸಕ ನಮನ್ ಬಿಕ್ಸಲ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹೌರಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು.

English summary

The Congress Continues its attack on the BJP a day after three Jharkhand MLAs were Suspended From the Party, Who were stopped in Bengal and cash worth Rs 49 lakh was seized from a vehicle they were traveling in. Pavan Khera Allege BJP On Operation Kamala.