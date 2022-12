Covid Booster Dose In Karnataka: ಈವರೆಗೆ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬೂಸ್ಟರ್‌ ಡೋಸ್‌

India

oi-Sunitha B

ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 24: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ತಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಗಳ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 10 ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೂ ಬೂಸ್ಟರ್‌ ಡೋಸ್‌ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡೇಟಾ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಹೊಡೆತಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಅರ್ಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 50% ಅನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 21% ಜನರು ಮಾತ್ರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಇದನ್ನು 50% ಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು (ಎಚ್‌ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಗಳು), ಮುಂಚೂಣಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು (ಎಫ್‌ಎಲ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಗಳು) ಮತ್ತು 18+ ವಯೋಮಾನದ ನಾಗರಿಕರು ಡೋಸ್‌ ಅನ್ನು 4.9 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Corona strain is increasing in China and has reached India. Hence, the central government has called upon eligible people to take booster doses of Covid vaccines.