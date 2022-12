ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 4,600 ಆರೋಗ್ಯ ಎಟಿಎಂ ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚನೆ

India

ಲಕ್ನೋ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 19: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಆರೋಗ್ಯ ಎಟಿಎಂಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇರುವ 4600 ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಎಟಿಎಂಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕನ್ಸಲ್ಟೇಶನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಆರೋಗ್ಯ ಎಟಿಎಂ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಆರೋಗ್ಯ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 200 ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಸೇನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಎಟಿಎಂಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉತ್ತಮ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಪರಿಣಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ 30 ಬಗೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್, ವಾಟ್ಸ್ ಆಪ್, ಇ-ಮೇಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಬ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ಆತಂಕಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಸೇನ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ಎಟಿಎಂಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ನಿಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಎಟಿಎಂಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ 200 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಂತರ ವೀಡಿಯೊ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಅವರ ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಎಟಿಎಂನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಭಾರ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಎಟಿಎಂಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಸಂಜೀವನಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈದ್ಯರ ಮೂಲಕ ಟೆಲಿಕನ್ಸಲ್ಟೇಶನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಸೇನ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

