ಎರಡು ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದರೂ ಡೆಲ್ಟಾ ಡೇಂಜರಸ್!

oi-Nayana Bj

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 05: ಎರಡು ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದರೂ ಕೂಡ ಡೆಲ್ಟಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಐಸಿಎಂಆರ್ ನೀಡಿದೆ.

ಎರಡೂ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಶೇ.16.1ರಷ್ಟು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಆಗಿರುವ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್‌ನ 2 ನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.30 ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ: ಐಸಿಎಂಆರ್‌

ಕೇವಲ ಒಂದು ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ.58.1ರಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕಾಯ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

English summary

According to the Indian Council of Medical Research (ICMR) new study, neutralising antibodies against the Delta variant (B1.617.2), was not observed in 16.1 per cent of people who had received both doses of COVID-19 vaccines.