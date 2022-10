Delhi Air Quality Index : ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ನವದೆಹಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 6: ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಗಾಳಿಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು 134 ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಯ ಸೂಚ್ಯಂಕದಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಯು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಲಘು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಂತೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯು ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು (ಎಕ್ಯೂಐ) ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬುಧವಾರ, ಸರಾಸರಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಎಕ್ಯೂಐ 211 ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವು 'ಕಳಪೆ' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜ.1ರವರೆಗೆ ಪಟಾಕಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಸರ್ಕಾರ

ಶೂನ್ಯ ಮತ್ತು 50ರ ನಡುವಿನ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು 51 ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು 100 ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ, 101 ರಿಂದ 200 ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ 201 ರಿಂದ 300, ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ 301 ರಿಂದ 400 ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಅಪಯಕಾರಿ 401 ಮತ್ತು 500 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೆಹಲಿ-ಯಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಆಯೋಗ (ಸಿಎಕ್ಯೂಎಂ)ವು ಗ್ರೇಡೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ (ಜಿಆರ್‌ಎಪಿ) ಹಂತ-1 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಿಎಕ್ಯೂಎಂ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯತಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ದೆಹಲಿಯ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಳಪೆ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭಾವವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ಷೀಣಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಊಹಿಸದಿದ್ದರೂ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಯೂಐ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಂತ I ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಜಿಆರ್‌ಎಪಿ ಕಳಪೆ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ (ದೆಹಲಿ ಎಕ್ಯೂಐ 201-300 ರ ನಡುವೆ), ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ: ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೂ ಉಂಟು ಉಸಿರು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ತಾಕತ್ತು!

English summary

Air quality in the national capital was poor at 8 am on Thursday. The wind index value was at 134, according to the Meteorological Department office index.