ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಕೊವಿಡ್-19 ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಿ 'XE' ಪತ್ತೆ

India

oi-Rajashekhar Myageri

ಮುಂಬೈ, ಏಪ್ರಿಲ್ 6: ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗಿನ ಅಲೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಬಹುತೇಕ ತಗ್ಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಕೊವಿಡ್-19 ರೂಪಾಂತರಿಯ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಒಮಿಕ್ರಾನ್‌ನ BA.2 ಉಪ-ತಳಿ XE ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ನ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರದ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರಿ ಹಿಂದಿನ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋವಿಡ್-19 ರೋಗದ ಡೆಲ್ಟಾ, ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರಿಗಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಇ ರೂಪಾಂತರಿಯು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

English summary

India on Wednesday reported the first case of new coronavirus variant Xe. The new strain was detected in Mumbai. Know more.