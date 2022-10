ಹಿಂದೂ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗಾಗಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಮುಸ್ಲಿಂಮರು

India

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2: ಕೋಮುಸಾಮರಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಮೆರೆದಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗಾಗಿ ದುರ್ಗಾಪೂಜೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಅಲಿಮುದ್ದೀನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಂಟಪವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಸಂಘಟಕ ಎಂಡಿ ತೌಸಿಫ್ ರೆಹಮಾನ್, ಸಮರಸ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ದೂರದ ಪೂಜಾ ಮಂಟಪಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾ ದುರ್ಗೆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ದುರ್ಗೆಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಸಯಂತನ್ ಸೇನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಹಾವಭಾವವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂಮರು ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

