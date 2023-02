ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು

ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಖುಲಾ ಮೂಲಕ ಮದುವೆಯ ಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್‌ ಹೇಳಿದೆ.

ಚೆನ್ನೈ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2: ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯು 'ಖುಲಾ' (ಪತ್ನಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ) ಮೂಲಕ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.

ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಖುಲಾ ಮೂಲಕ ಮದುವೆಯ ಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್‌ ಹೇಳಿದೆ. ಷರಿಯತ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿವಾಹ ವಿವಾದಗಳ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸಹ ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

ಷರಿಯತ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ ನೀಡುವ ಇಂತಹ ಖುಲಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಖುಲಾ ಎನ್ನುವುದು ಪತಿಗೆ ನೀಡುವ ತಲಾಖ್‌ನಂತೆಯೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೀಡುವ ವಿಚ್ಛೇದನದ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಖುಲಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಿ ಸರವಣನ್ ಅವರು 2017ರಲ್ಲಿ ಶರೀಯತ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ತಮಿಳುನಾಡು ತೌಹೀದ್ ಜಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ದೋಷಪೂರಿತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರು.

ಮದ್ರಾಸ್ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಬೇಡರ್ ಸಯೀದ್ Vs ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿತು. ಖುಲಾ ಮೂಲಕ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡದಂತೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ (ಕಾಜಿಗಳು) ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ಹೇಳಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು (ಷರಿಯತ್) ಅರ್ಜಿ ಕಾಯಿದೆ, 1937ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಖುಲಾ ಮೂಲಕ ವಿವಾಹವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಅವಿನಾಭಾವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಜಮಾತ್‌ನ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ. ಶರಿಯತ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನೀಡಿದ ಖುಲಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮಿಳುನಾಡು ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಿಶ್ವ ಮದನ್ ಲೋಚನ್ Vs ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರರು (2014) ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫತ್ವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೇಳಿದೆ.

