ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್‌ 20: ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಏರಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಟೋಕನ್ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮದರ್ ಡೈರಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ದಿನಕ್ಕೆ 30 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮದರ್‌ ಡೈರಿ ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಲು ಪೂರೈಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮದರ್ ಡೈರಿಯು ಪೂರ್ಣ ಕೆನೆ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 64 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಅಮೂಲ್‌, ಮದರ್‌ ಡೇರಿ, ಏರಿಸಿದ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಆದರೆ 500 ಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್‌ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಪೂರ್ಣ ಕೆನೆ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಲ್ಲ. ಟೋಕನ್ ಹಾಲು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 48 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಆಹಾರ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ಈಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿದೆ.

