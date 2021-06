ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪುರುಷರು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರಣವೇನು?

India

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ.28: ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 60 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಸಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆಯ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ. 46 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.54 ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಪುರುಷರ ನಡುವಿನ ಲಸಿಕೆಯ ಅಂತರವು ಶೇ. 8 ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಅಂತರವು ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ 5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಲಸಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಉದ್ಭವಾಗಿದೆ.

The pace of vaccination in the country is increasing with an average of over 60 lakh vaccinations taking place on a daily basis. But it faces the challenge of a gender gap: 54 per cent men have received the vaccine compared to 46 per cent women -- a gap of 8 per cent. In terms of population, India has only 5 per cent more men than women.