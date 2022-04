Modi, Biden virtual meet; ಉಕ್ರೇನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಶೀಘ್ರವೇ ಅಂತ್ಯ

India

oi-Gururaj S

ನವದೆಹಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 11; ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅವರ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯಿತು. ಉಕ್ರೇನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.

ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. "ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ" ಎಂದರು.

ಉಕ್ರೇನ್-ರಷ್ಯಾ ಸಂಧಾನ: ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಬೈಡನ್ ಚರ್ಚೆ

"ಯುದ್ಧ ಪೀಡಿತ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ನೆರವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, "ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬುಚಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಮಾಯಕ ನಾಗರೀಕರ ಹತ್ಯೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬಹಳ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

Today, our interaction is being held at a time when the situation in Ukraine is a matter of concern. A few weeks back, over 20,000 Indians were stranded in Ukraine, most of them were young students: PM Narendra Modi in virtual interaction with US President Joe Biden pic.twitter.com/f240Bzz9n5