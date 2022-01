India

oi-Mahesh Malnad

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 23: ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಬಾಲಕನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಮಿ (ಪಿಎಲ್‌ಎ) ಭಾನುವಾರದಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಬಾಲಕನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಥವಾ ವಾಪಸಾತಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇನೆಯ ನೆರವು ಕೋರಿದ್ದ ಮಿರಾನ್ ಟ್ಯಾರೋನ್, 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪಿಆರ್ ಒ, ತೇಜ್‌ಪುರ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಾಂಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇಲ್ ಸಿಯಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಡೋ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಮಿರಾಮ್ ಟ್ಯಾರೋನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಿಎಲ್‌ಎ ಮಂಗಳವಾರ ಅಪಹರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಯುವಕರು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಆತ ಬೇಟೆಗಾರರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಬಾಲಕನ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಪಿಎಲ್ಎ ನೆರವು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು.

''ಯುವಕರು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಟೆಗಾರರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಅವರ ಗುಂಪಿನ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಮಿ (ಪಿಎಲ್‌ಎ) ನಿಂದ ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು,''ಎಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಸಿಯಾಂಗ್‌ನ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಸೌರಭ್ ಹೇಳಿದರು.

''ಚೀನೀ ಪಿಎಲ್‌ಎ ನಿನ್ನೆ ಜನವರಿ 18, 2022 ರಂದು ಜಿಡೋ ಗ್ರಾಮದ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿರಾಮ್ ಟ್ಯಾರೋನ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಲುಂಗ್ಟಾ ಜೋರ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ (2018 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದೊಳಗೆ 3-4 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಚೀನಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ) ಮೇಲಿನ ಸಿಯಾಂಗ್‌ನ ಸಿಯುಂಗ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶದ (ಬಿಶಿಂಗ್ ಗ್ರಾಮ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಹರಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆ (sic.),''ಎಂದು ಸಂಸದರು ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

The Chinese Army has communicated to us that they have found a missing boy from Arunachal Pradesh and the due procedure is being followed: PRO Defence, Tezpur Lt Col Harshvardhan Pandey