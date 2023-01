India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 9: ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಘಾತಗಳು, ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸೋಮವಾರ ಖಾಸಗಿ ಉಪಗ್ರಹ ವಾಹಿನಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಉತ್ತಮ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ವಿವರವಾದ ಸಲಹೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹಲವಾರು ದೂರದರ್ಶನ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು ಅಪಘಾತಗಳು, ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರ ಕಿವಿಗಳು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಹ್ಯಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

ದೆಹಲಿ ಮದ್ಯ ಹಗರಣ ಕುರಿತು ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ಚಾನಲ್‌ಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌

1995ರ ಕೇಬಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ಸ್ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಚಿವಾಲಯವು ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೃತ ದೇಹಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು/ವಿಡಿಯೋಗಳು ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲಿರುವುದು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಸೇರಿದಂತೆ ಜನರು ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಥಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಸುಕುಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಶಾಟ್‌ಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವು ಅಸಹ್ಯಕರ, ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ, ದುಃಖಕರ, ಅವಮಾನಕರ, ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿದೆ, ತನ್ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಮಂದಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರು, ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಾರಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತು ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

English summary

The Union Information and Broadcasting Ministry on Monday warned private satellite channels to exercise caution while reporting incidents of accidents, deaths and violence, including violence against women, children and the elderly.