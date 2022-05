India China border- ಅತಿಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀನೀ ನಿರ್ಮಿತ ಸೇತುವೆಗಳು: ಭಾರತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

India

ಲಡಾಖ್, ಮೇ 21: ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲಡಾಖ್ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ವಿವಾದಿತ ಪ್ಯಾಂಗೋಂಗ್ ತ್ಸೋ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಎರಡನೇ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ಎರಡೂ ಸೇತುವೆಗಳು ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡ ಎಂಬಂತಹ ವರದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗ್ ಟ್ಸೋ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ ನಿಜ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಕೂಡ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ, 1960ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ಚೀನಾ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸೇತುವೆಗಳು ಇವೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

"ಪ್ಯಾಂಗೋಂಗ್ ಲೇಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸೇತುವೆಗಳು 1960ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ಚೀನಾ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿವೆ. ನಮ್ಮ ಭೂಭಾಗದ ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ನಾವು ಎಂದೂ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಅರಿಂದಮ್ ಬಾಗಚಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಪಡೆ ನಿಯೋಜನೆ

ವಾಸ್ತವ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಗಿಂತ 20 ಕಿಮೀ ಗೂ ದೂರದಷ್ಟು ಭಾರತದ ಭೂಭಾಗದೊಳಗೆ ಚೀನಾ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮೊದಲ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಎರಡನೇ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ.

English summary

Ministry of External Affairs confirms reports of a second bridge being built by China across Pangong Tso lake in eastern Ladakh. “both these bridges are in areas that have continued to be under the illegal occupation of China since the 1960s” said MEA spokesperson.