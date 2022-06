ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಕಡ್ಡಾಯ: ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರು ಅಶಿಸ್ತಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು-ಡಿಜಿಸಿಎ

India

ನವದೆಹಲಿ ಜೂನ್ 8: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ವಿಮಾನ ಹಾಗೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಹಾಗೂ ಕೊರೊನಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲು ಡಿಜಿಸಿಎ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಏವಿಯೇಷನ್ ​​ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ​​(ಡಿಜಿಸಿಎ) ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಖವಾಡ ತೆಗೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರನ್ನು "ಅಶಿಸ್ತಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರನ್ನು 'ನೊ-ಫ್ಲೈ ಲಿಸ್ಟ್'ಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖವಾಡ ಮತ್ತು ಕೈ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನೋ ಫ್ಲೈ ಲಿಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಕೊರೊನಾ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊರೊನಾ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಲು ಕಾರಣ ವೇಗದ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಸಿಎ) ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಕೊರೊನಾ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಏರ್‌ಹೋಸ್ಟೆಸ್‌ಗಳು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ಗಳು, ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೊರೊನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಸಿಎ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಮುಖವಾಡ ಮತ್ತು ಕೈ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಗಳು"ಎಂದು ಹಂಗಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಪಿನ್ ಸಂಘಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಚಿನ್ ದತ್ತಾ ಅವರ ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

