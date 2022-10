2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತೆರೆದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಗರಿಗೆದರಿದ ವ್ಯಾಪಾರ

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 12: ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಹತ್ತಿರವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಮಾರಾಟವು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ದೀಪಾವಳಿಯಂತಹ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಗುಂಪನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಸರಾ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ದೆಹಲಿಯ ಚಾಂದಿನಿ ಚೌಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನಸಾಗರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದರು. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು.

ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?

ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಂಗಡಿಯವರು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತಮ್ಮ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸುಮಾರು 200 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಯವರೊಬ್ಬರು, ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಪರೀತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಲ್ಲಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾರಾಟವು ಸುಮಾರು 200 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಈಗ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಕಾರರು, ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವು 200 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಾರಾಟವು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಗಡಿಯವರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.

ಜಬಲ್‌ಪುರದ ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪುನರಾರಂಭದಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಚಾಂದಿನಿ ಚೌಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇ. ಇಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಹೆಂಗಾ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ನಾನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 30,000 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Sales saw a surge as the festive season approached and markets opened fully in the national capital New Delhi after a two-year gap due to the pandemic as Covid restrictions were lifted.