ಕೆಣಕುವ, ಕಲಕುವ, ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ಸುದ್ದಿಗಳ ಸಡಗರ!

* Give me blood and I will give you Freedom ಎಂದು ಹೇಳಿ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶದ ನೆಲದಲ್ಲಿಯೇ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸುಭಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ 121ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಇಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Latest Kannada News bulletin : Precious items were stolen from a car parking outside in Bengaluru, Netaji Subhash Chandra Bose birthday celebration, Satyapal Singh vs Charles Darvin, transfer of Rohini Sindhuri, Karnataka tableau at Republic Day parade etc.