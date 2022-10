ಪಿಎಂ ಮೋದಿಯವರ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ನಾಟಕ ಎಂದ ಕೆಟಿಆರ್‌

India

ಹೈದರಾಬಾದ್‌, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 26: ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿಯ (ಟಿಆರ್‌ಎಸ್) ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಐಟಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವ ಕೆಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ರೋಜ್‌ಗಾರ್ ಮೇಳ ಎಂಬ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ನಾಟಕ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೂರ ಹಾಸ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿದ ಕೆಟಿಆರ್, ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 16 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರು ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಮೋದಿ ಈ ಹೊಸ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ದೀಪಾವಳಿ ಜಾಬ್ ಫೆಸ್ಟ್: 10 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ

ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೆಟಿಆರ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರಾಟದ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರವು 1.50 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು 91000 ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ 16.5 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 3.5 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಟಿಆರ್ ಹೇಳಿದರು.

Telangana Rashtra Samithi (TRS) working president and IT, Industries and Commerce Minister KT Rama Rao has written an open letter to Prime Minister Narendra Modi, saying the latest campaign play Rojgar Mela is a cruel joke on unemployed youth