ಮಾಟ ಮಾಡುವೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ದೂರು ಕೊಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಧಾಮ್.. ಧೂಮ್.. ಧಸ್..!

India

oi-Sunitha B

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನರಬಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೇರಳದ ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಗೂಢ ಆಚರಣೆಗಳ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ತಂತ್ರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಗುವನ್ನು ಮಾಟಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಗುವೊಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರ ನರಬಲಿಗಾಗಿ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೋಬನಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ವಸಂತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಮಹಿಳೆ ಕೇರಳದ ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲಯಾಲಪುಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಈ ವೇಳೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವೊಂದನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಗು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಮಲಯಾಳಪುಳ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ತಂತ್ರಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವವರೆಗೆ ಧರಣಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಹೇಳಿದರು. ನಿವಾಸಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರಾದರೂ ಅವಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಶಪಿಸುವುದಾಗಿ ಮಾಟಗಾತಿ ಮಹಿಳೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಂತರ, ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ಪೊಲೀಸರು ಮಹಿಳೆ ಶೋಬನಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ವಸಂತಿ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆಕೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಆಕೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನರಬಲಿಯ ಭಯಾನಕ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸುಳ್ಳು ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪುರುಷ, ಆತನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೋಕರ್ ಎಂಬ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

After the case of human sacrifice for economic prosperity in Kerala, another incident has come to light. Witch woman Shobana alias Vasanthi has been arrested.