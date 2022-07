ಕೇರಳ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬ್ರಾ ತೆಗೆಯಲು ಸೂಚನೆ; ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರೋಶ

India

oi-Sunitha B

ಕೊಲ್ಲಂ ಜುಲೈ 20: ನೀಟ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯರ ಬ್ರಾ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಘಟನೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಐವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಕೇರಳದ ಮಾರ್ ಥೋಮಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್‌ಫರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಬ್ರಾ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಲು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂರು ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಹೇಳಿದ ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದೆಂಥಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬ್ರಾ ಬಿಚ್ಚಿಡಬೇಕೇ!?

ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, "ನಮ್ಮ ಬ್ರಾ ತೆಗೆದು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಲು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ನಮ್ಮದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆಯೇ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Five women, including three who forced girls appearing for the NEET medical entrance exam to remove their bra, have been arrested, sources in Kerala Police said.