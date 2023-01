ಕಾಂಜಾವಾಲಾ ಪ್ರಕರಣ: ಅಂಜಲಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ನಿಧಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಪಿ ಗೊತ್ತಾ?

India

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕಾಂಜಾವಾಲಾ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಐದು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇದೀಗ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ವಿಶೇಷ ಸಿಪಿ ಸಾಗರ್ ಪ್ರೀತ್ ಹೂಡಾ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಸ್ಕೂಟಿಯಿಂದ ಎಳೆದೊಯ್ದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಅಂಜಲಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ನಿಧಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದಾಳಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೃತ ಅಂಜಲಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಘಟನೆಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಳು ರಾತ್ರಿ ಕುಡಿದು ಸ್ಕೂಟಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಿಧಿ ಕೂಡ ಅಂಜಲಿ ಅವರದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ನಿಧಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಪಿ ಗೊತ್ತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ನಿಧಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲು

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ನಿಧಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಸಿಪಿ (ಎಲ್&ಒ) ಸಾಗರ್ ಪ್ರೀತ್ ಹೂಡಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 304 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಆಕೆ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅದಕ್ಕೂ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ?

ನಮ್ಮ 18 ತಂಡಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶೇಷ ಸಿಪಿ ಸಾಗರ್ ಪ್ರೀತ್ ಹೂಡಾ ಹೇಳಿದರು. 5 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಅಶುತೋಷ್ ಮತ್ತು ಅಂಕುಶ್ ಖನ್ನಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅಮಿತ್ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ದೀಪಕ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Kanjawala case: Does Anjali's friend Nidhi already know the accused? Special CP Sagar Preet Hooda of Delhi Police has given an answer on this in a press conference.