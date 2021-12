ಒಡಿಶಾ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಜವಾದ್ ಚಂಡಮಾರುತ: NDRFನ 64 ತಂಡ ನಿಯೋಜನೆ

India

ನವದೆಹಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಜವಾದ್ ಚಂಡಮಾರುತ ಶನಿವಾರದಂದು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜವಾದ್ ಚಂಡಮಾರುತ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ 'ಜವಾದ್' ಚಂಡಮಾರುತದತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ. IMD ಪ್ರಕಾರ, ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಮಾರುತವಾಗಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ನಂತರ ಚಂಡಮಾರುತವು ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರಾವಳಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ-ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಪುರಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಚಂಡಮಾರುತದ ಹೆಸರನ್ನು 'ಜವಾದ್' ಎಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.

English summary

The Indian Meteorological Department (IMD) has issued a warning about the Javad storm, which is likely to reach the Andhra Pradesh and Odisha coasts on Saturday